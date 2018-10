Misa e intifada, dos caras de una misma moneda

Montes de Oca encuentra, aunque sin violencias comparables, el modelo fascista en ciertos feudalismos de provincia, donde "el hombre fuerte" es amo y señor, gobierna para el "pueblo" y para la eternidad, y tiene en un puño a legisladores, jueces y matones. Esas rémoras tan vigentes reconocen un pionero en el gobernador bonaerense Manuel Fresco, que en 1936 realizaba aquellas mismas prácticas desde su despacho en La Plata, donde tenía un retrato autografiado por Hitler. Del feudalismo más rancio y autocrático surgen precisamente los Kirchner, que sin haber leído a Ernesto Laclau -producto del nacionalismo popular- intentaron extender a la Argentina lo que habían probado en el modesto laboratorio de Santa Cruz. Visto en perspectiva, y reconocido por algunos de los protagonistas, las ruidosas diferencias entre Néstor y el Padre Jorge fueron más una competencia de liderazgos que un enfrentamiento ideológico. Esas discrepancias tácticas y circunstanciales parecen ya saldadas, puesto que ambas partes reconocen hoy un enemigo común que los cohesiona: el terrible liberalismo político. Y es por eso que bajo todas estas consideraciones históricas y doctrinarias deberíamos leer los dos acontecimientos más impactantes de estos últimos días: la misa ofrecida en Luján para salvar el alma en peligro del clan Moyano (Dios llega en auxilio de Hoffa), y el intento de golpe institucional a piedrazos y prepeadas que sufrió el Parlamento. Refieren los cronistas de la primera ceremonia que el obispo Radrizzani coreaba al aire libre y con entusiasmo: "Patria sí, colonia no". Afecto a los anacronismos, ese sector eclesiástico (afortunadamente la Iglesia es más amplia, no se reduce a esa única visión y está abochornada) tolera a los patoteros, a los corruptos y a los mafiosos con tal de que no sean liberales de izquierda ni de derecha. ¿Será por eso que no han aplaudido públicamente las investigaciones de los cuadernos y que incluso han sugerido una persecución política comandada desde el Poder Ejecutivo y los tribunales contra los abnegados peronistas? Idéntico desprecio por la democracia representativa y los partidos demostró el kirchnerismo, que trató de llevarse por delante una sesión organizando una lluvia de cascotes en la calle y un conato en el recinto; los violentos estaban afuera, y sus jefes adentro. A esta maniobra combinada y peligrosa, Pichetto no dudó en caracterizarla como de "preinsurreccional". Los kirchneristas jamás creyeron en el parlamentarismo, esa desviación burguesa que solo se tolera en modo escribanía. Aunque esa repulsa, por cierto, no los ha inhibido de aprovechar fueros, dietas y roscas.