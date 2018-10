Macri-Cristina: la fórmula 2019

Cristina responsabilizará a Macri por semejante campaña. No porque piense que él está detrás de las causas judiciales, aunque le sean funcionales. Cree que sus verdaderos verdugos son los viejos operadores judiciales del peronismo y del radicalismo, asociados con algunos magistrados. Pero acusará al Gobierno para reforzar la confrontación con Macri.Ella compra las explicaciones de Jaime Duran Barba sobre la necesidad de que no vaya presa. Leyó eso detrás de su columna de hace dos semanas en PERFIL sobre el posible triunfo de Lula, cuando Duran Barba escribió: “Un dirigente con raíces objetivas no pierde fuerza cuando va preso, sino que crece porque despierta la solidaridad de quienes son sus partidarios y de quienes no le rechazan.”