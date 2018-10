La política como fenómeno delictivo

Durante más de una década, entraban y salían de las canchas sin problemas: no había en todo el conurbano bonaerense una sola prohibición de acceso, a pesar de los trágicos antecedentes penales que tenían estos delincuentes de gatillo, faca y bombo: la mala policía no los controlaba, solo les cobraba para hacer la vista gorda. Hoy se confeccionó una lista negra de mil barras que no pueden asistir a ningún partido, aunque ciertos jueces y fiscales siguen haciéndoles favores. Muchos "barones" los utilizaban para faenas inconfesables, y algunos capos directamente eran empleados municipales, recibían adjudicaciones de viviendas públicas, manejaban áreas de trapitos y, con la connivencia del kirchnerismo, pasaron incluso a administrar cooperativas de trabajo. Los "padrinos" decidían a quién se empleaba y a quién no, y cobraban a cada laburante la mitad de su salario; sus sicarios los acompañaban hasta el banco a fin de mes y ahí mismo les exigían o arrebataban la parte del león. Otra paradoja del momento: nuevos jefes comunales cortaron esa perversa colaboración, y al no poder contar más con el flujo del Estado, los barras se recostaron en la distribución de la droga; distintas investigaciones revelaron que algunos tienen vínculos directos con los carteles de Colombia y de México.