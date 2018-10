Cómo #MeToo ha cambiado los centros del poder

Por Audrey Carlsen , Maya Salam y Claire Cain Miller

Un año después, incluso en momentos en que el movimiento #MeToo (Yo también) ha tenido algunas respuestas negativas , es posible evaluar cómo el caso de Weinstein ha reformulado la distribución en los pasillos del poder. Un análisis de The New York Times encontró que, desde la publicación que expuso al productor hollywoodense (seguida de una investigación de The New Yorker), al menos doscientos hombres destacados en Estados Unidos han perdido sus empleos tras ser acusados públicamente de acoso o abuso sexual. Unos, incluido Weinstein, enfrentan cargos penales . En total, 920 personas denunciaron haber sido víctimas de algún sujeto en esa lista de doscientos, y casi la mitad de los puestos que estaban a cargo de hombres fueron asignados a mujeres.