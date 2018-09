Víctimas, victimismo

Bien al contrario, intentan en la medida que pueden minimizar los horrores que han vivido y evitan cualquier reacción que pueda hacer sentir mal al prójimo. No quieren tu compasión. Quieren ser escuchadas y quieren demostrar que la condición de víctima no es lo que las define. Como bien me decía un disidente kurdo que pasó diez años en una cárcel turca sufriendo las peores torturas: «Soy algo más que ese despojo en que quisieron convertirme. Sí, soy un ser humano al que han pegado y herido, pero también soy alguien que aprecia la ópera, que ama los atardeceres y las películas cómicas, alguien a quien no pudieron doblegar». Ser consciente de esa humanidad que no se dejó arrebatar es lo que le hizo superar esos años de horror. Cuando hablabas con él, nunca veías un átomo de autocompasión o ni siquiera de queja. Hace años entrevisté a muchas personas que habían sufrido torturas y me sorprendió que nunca mencionaran la palabra ‘víctima’. Una de las consignas del centro de acogida para víctimas de tortura en el que trabajé era llamar a sus acogidos ‘clientes’: esa palabra les devolvía el poder de decisión que los horrores a los que habían sido sometidos les querían arrebatar.