Nacionales - El presidente Mauricio Macri emitió este lunes un mensaje a la población para anunciar cambios en su Gabinete. El anuncio se llevó a cabo alrededor de las 10 de este lunes, luego de un fin de semana intenso, cargado de reuniones con funcionarios y dirigentes de Cambiemos en la Quinta de Olivos.

El Presidente indicó que van a trabajar sobre tres ejes: "El primero es avanzar hacia el equilibrio de las cuentas públicas porque no podemos gastar más de lo que tenemos, hacerlo nos lleva a tener más inflación y pedir más plata prestada. Como segundo, el trabajo formal como eje de camino de desarrollo y el tercero construir un estado sin corrupción". Además de confirmar estos consensos pidió a la dirigencia política renovar su compromiso con el Gobierno para llevarlos adelante.

"En estos meses se desataron todas las tormentas juntas, pero no por eso vamos a perder las esperanzas. Debemos madurar como sociedad y no seguir viviendo por arriba de nuestras posibilidades y no convivir más con la corrupción. El camino a recorrer siempre fue difícil y como todo camino hay avances y retrocesos, no es lineal", expresó el mandatario, quien recordó que terminar con esto "iba a llevar tiempo".