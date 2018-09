Les muchaches

Contrariado, Pablo se levantó y fue hasta la cruz del asador. Quedaban restos de la cabeza con un ojo amoratado, un tobillo, media rodilla, un codo, puro hueso. Volvió a sentarse. “No quedó nada”, protestó. El Negro Moyano escupió pedazos de Macri al hablar. “Ya heredaste el gremio, el que viene es tuyo”, dijo.

El Negro Moyano les tiró los huesos pelados a Micheli y Yaski. Los perros pelearon por las sobras. “¿Vos no comés?”, le preguntó a Barrionuevo. “Graciela me prohibió la grasa”, explicó Barrionuevo. Los gordos de la mesa se atragantaron en una carcajada.

“Voy a dejar por dos años”, insistió Barrionuevo. Los gordos, todavía con los ojos llorosos, estallaron otra vez. “Pará, pará, que me ahogo”, pidió Cavalieri, tosiendo, salivando malbec. A Barrionuevo le molestó que no lo tomaran en serio. “Pará pará, qué, boludo, sos Fantino sos, ¿sabés lo que me cuesta dejarle la grasa a otro”.

“Guardala afuera, Luis”, dijo el Negro Moyano. “Acá no podés confiar en nadie”, agregó Amadeo Genta. “Pasa que ya no sé dónde más ponerla”, explicó Barrionuevo. “El que no la tiene no sabe lo que cuesta administrarla”, comentó Cavalieri. “Estamos todos demasiado engrasados”, apuntó Gerardo “Batallón 601” Martínez. “Menos las minas”, advirtió el Negro Moyano. Las sonrisas y los comentarios cesaron de golpe como si una guillotina les hubiera cortado el cuello. “Mirá si ahora se les ocurre ir también por el poder en los gremios”. Los gordos hicieron cuernitos con los dedos, se santiguaron, se tocaron los huevos, espantaron congestos la visión de cientos de mujeres tocadas con pañuelos verdes. “Tranquiles, muchaches, a elles no les guste le grese”, dijo Sergio Palazzo, imitando el lenguaje inclusivo con un tono afeminado. Todos volvieron a reír.