El Gobierno se equivocó con el círculo rojo

Miguel Ángel Pichetto, ideólogo de la oposición razonable y arquitecto de imprescindibles acuerdos políticos, escandalizó a los tuiteros hace unos días cuando en pleno recinto criticó la táctica mediática de Cambiemos y recordó implícitamente la tradicional estrategia peronista: "Aparecen economistas que están en todos los canales de la televisión y pululan alentando el fracaso, la derrota, la inexistencia del futuro. Y ustedes lo permiten -se quejó-. Como no pagan pauta a nadie, cada uno hace lo que quiere en la televisión argentina. Creen que todo se resuelve en las redes, toda esa pavada. Nadie maneja a la opinión pública. Nadie maneja el horario. Por lo tanto, dicen cualquier cosa de todos". Una lectura apresurada podría reducir esta declaración a un mero exabrupto: Pichetto quiere pagar periodistas y maniatar la libertad de expresión. Y es cierto que el peronismo ha garantizado gobernabilidad comprando gente, y que ha generado un mercado inmenso plagado de colegas que andan con el cartel de alquiler colgando del cuello. Cambiemos no debería tentarse con esa praxis. Pero la visión de Pichetto tiene un calado más hondo: hoy gobernar es persuadir a la opinión pública, y esa defección del debate por parte del Gobierno ha traído consecuencias peligrosas durante el incendio de estas semanas, cuando periodistas cínicos o indolentes echaban nafta al fuego y economistas insensatos aumentaban la desconfianza y metían terror en los huesos de los ciudadanos sin que nadie matizara sus negras profecías. Una cosa es la crítica seria y constructiva; otra muy distinta, el narcisismo pirómano. Sobre todo, cuando existió una pérfida campaña kirchnerista a través de Facebook para que el ahorrista retirara su dinero de los bancos y el sistema colapsara. El rating, salvo algunos momentos puntuales, no acompañó la gran fiesta de la irresponsabilidad. Es lógico: según las encuestas, más del 65% de la población rezaba en esas horas para que esto no se convirtiera en un 2001, y esa amplia mayoría está formada por votantes macristas y también por rabiosos antimacristas súbitos o congénitos. El deseo generalizado no era salvar un gobierno, sino salvar a la Argentina. El oficialismo fue un ausente crónico en esa batalla contra el miedo, donde los operadores y los petardistas jugaron solos y a sus anchas.