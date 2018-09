‘Camas y famas’

Como el libro va de amores raros, mención de honor merecen los de Honoré de Balzac. Yo no sé si Freud se interesó alguna vez por el autor decomo objeto de estudio, pero lo que él llamó ‘Complejo de Edipo’ podría haberse llamado, tranquilamente, ‘Complejo de Honoré’. Balzac tuvo una de esas madres ausentes, elusivas, impenetrables. Y como no podía enamorarse de ella, porque nunca estaba, se enamoró de la mejor amiga de mamá. Y empezó a pedirle cosas que uno suele pedir a una madre: que lo cogiera en brazos, que lo bañase, que le diera el pecho, lo que no tendría nada de particular si no fuera porque Honoré tenía entonces… veintitrés años. Para hacer las delicias de Freud, todas o casi todas sus numerosas amantes (y eso que Balzac era uno de los hombres más feos, peludos y sucios que imaginarse pueda) fueron mucho mayores que él.