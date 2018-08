. «Fue muy fácil trabajar con él, me dijo que se pondría lo que yo quisiera… El problema era… que cada vez que le probábamos el traje, que estaba hecho de un material muy delicado, había engordado y teníamos que ensanchárselo, así que un día, poco antes de rodar, le dije que dejara de engordar. Y ¿lo hizo?, le pregunté a Yvonne. «Bueno, me miró como un niño pillado en falta y, por supuesto, ¡no me hizo ningún caso! Tuve que crear una especie de casaca abierta sin botones, que no era mi idea inicial… Cada vez que me veía aparecer por el plató, tiraba la comida que tenía en la mano y decía: «¡Lo hago por ti, Yvonne!».