“Para 2019, veo un escenario de tres tercios”

Miguel Pichetto analizó el marco electoral del próximo año. Críticas a los allanamientos a Cristina Kirchner.





Miguel Ángel Pichetto

Nacionales - “Planteamos el cuidado de las garantías, que se cuidara el decoro”, señaló Miguel Pichetto al cuestionar que no se hubiera autorizado al abogado de Cristina Kirchner asistir al allanamiento realizado el jueves pasado en el departamento porteño de la expresidenta. Por otra parte dijo esperar que “le vaya bien al Gobierno” y consideró “una muy mala señal que la Argentina no pueda hacer un presupuesto”.

Respecto de los efectos de la causa de corrupción en la economía, Pichetto aclaró que “recién estamos en la etapa de instrucción”, y puntualizó que “en el tema económico es indudable que preocupa mucho como la pérdida de poder adquisitivo, la pérdida de empleo, muchísimas PyMes que están cerrando”. Advirtió que “casi el 35% de los propietarios de departamento no pueden pagar las expensas”, y consideró que en este escenario el Gobierno de Mauricio Macri “ha fracasado” en lo económico.





En diálogo con el programa El fin de la metáfora, de Radio 10, Pichetto sostuvo que "el gremio más poderoso, más importante que puede parar el país, sacó un pauta de 25 puntos, se estima una inflación de 32%. En el sector público con mucha suerte se podrá llegar a 20". Apuntó que el vicejefe de Gabinete Mario Quintana "decía que había cosas que no se podían decir y precisamente era la licuación de los salarios. Esto lógicamente impacta en los sectores medios, trabajadores populares y la realidad económica es muy complicada. No hay un horizonte que permita visualizar que el gobierno tenga un camino económico. No aparece nítidamente en el escenario político-económico".





Consultado respecto de las comparaciones con 2001, Pichetto recordó que vivió esa experiencia y admitió que “tiene algunas similitudes y también diferencias”. Aclaró que en aquel momento “la crisis fue más terminal y vino de la mano de un default. No veo ese riesgo hoy y creo que el Gobierno tiene una posibilidad y es cambiando la lógica”.





“La Argentina tiene un eje central, exportador ligado al agro que hay que potenciar e industrializar, y el otro es el consumo interno. Estos dos son los elementos para crecer. Cuando hay una crisis tan profunda, me parece que esto es totalmente prejudicial para la Argentina y lo pagan los más pobres”, señaló.





El senador rionegrino señaló respecto de la investigación de los cuadernos que “no soy comentarista de Tribunales ni político de denuncia”, por lo que se limitó a analizar el contexto. En ese sentido señaló que “el político tiene que hacer políticas constructivas. Si hay algún hecho de corrupción, tendrá que ser juzgado”.





“Hay una especie de justicia mediática y hay un adelantamiento de los propios pasos judiciales -agregó-. Son temas y valores que hay que volver a re-discutir en la sociedad argentina. Y hay una visión de la política totalmente destructiva”. Alertó que “desde el Gobierno también se alienta a eso. Con los trolls, con un esquema negativo de cara a la política, que se resuelve a través de las redes y del cara a cara, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Toda forma de mediación está cuestionada, sospechada, descalificada”.





Pichetto advirtió que “es muy complejo y peligroso para el país. Esta visión tan destructiva conlleva una expectativa para el crecimiento económico, tiene efectos colaterales”.





Pichetto suele citar en el recinto al consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba, con el que tiene diferencias y con el que está planteado un debate. “Estoy esperando que se recupere. Me gustaría mucho hacerlo -señaló-. Sería hasta interesante contraponer la visión de Duran Barba, lo respeto. Es un tipo inteligente”.





“No es lo mismo gobernar o gestionar que ganar elecciones. El Gobierno todo lo analiza con un tono electoral. No es todo encuesta y focus group. Una cosa es ganar elecciones y otra es gobernar, muchas veces hay que tomar decisiones que van contracorriente. Implica tomar decisiones que no gustan en ese momento. Reconozcamos que en el marco electoral ha sido exitoso”, aclaró.





En otro pasaje, Pichetto dijo esperar que “le vaya bien al Gobierno”. Al respecto apuntó que “la Argentina necesita 800 millones de dólares para cerrar el año. Estamos hablando de un mayor endeudamiento”. Insistió en que no quiere que a la Argentina le vaya mal, y agregó: “Hay que construir un presupuesto con los gobernadores y con el gobierno. Es una muy mala señal que la Argentina no pueda hacer un presupuesto”.





Al respecto, señaló que “hay temas para defender. Hay que trabajar para defender los recursos de las universidades. Hay que adecuar los recursos que tienen las universidades públicas para evitar una crisis”.





Sin eufemismos, Pichetto consideró que la gestión de Federico Sturzenegger al frente del Banco Central fue “muy mala. Incomprensible. En una semana se fueron 12.000 millones de dólares. Hubo grandes rentabilidades de grandes bancos: HSBC, JP Morgan”.





Respecto de su sucesor, Luis Caputo dijo que “lo estamos viendo actuar, tratando de contener la corrida y el tipo de cambio. La Argentina tiene un problema estructural, fundamentalmente, lo realizado por Sturzzeneger vinculado a las Lebacs. Hay que controlar el mercado de las importaciones, fundamentalmente los productos basura que liquidan la industria nacional, destruyen la actividad textil, fabril. Se llegó a importar cerdos de Dinamarca, otra gilada de estos muchachos. Este modelo de endeudamiento y financiero históricamente ha fracasado en la Argentina”.





En relación a la ausencia del abogado Carlos Beraldi en el allanamiento al departamento de Cristina Kirchner de Barrio Norte, Pichetto recordó que “planteamos el cuidado de las garantías, que se cuidara el decoro. No puedo comentar esto porque tengo una visión externa, periodística. Quisiera saber lo que pasó. No estuve en el lugar, desconozco los motivos por los cuales Beraldi no estuvo. Debería haber sido conveniente que hubiera habido veedores de la Justicia. El fiscal debería haber estado y el juez también”.





Con relación a lo que pasó con extinción de dominio, Pichetto señaló que “a veces cuando se descalifica al Senado diciendo que no se quería sacar la ley, es mentira. Hay coyunturas que hacen que se saquen leyes y esto es lo que pasó con la ley de extinción de dominios”. Consideró que “la ley que votó el Senado es responsable. Habla de no tomar atajos. La sentencia es la que puede determinar la extinción de dominio de los bienes. Participaron juristas muy importantes: Gil Lavedra, Arslanian. Creemos que la ley que hemos votado, una acción civil dentro del juicio oral, es un buen instrumento para recuperar activos de la corrupción, del narcotráfico, de la red de trata”.





En relación a las elecciones 2019, Pichetto dijo ver un escenario de balotaje. “Veo un escenario de tres tercios -estimó-. Veo al Gobierno, al kirchnerismo con Cristina y al peronismo federal construyendo una alternativa. Cuando uno analiza, con toda la fragilidad de las encuestas de los encuestadores argentinos que generalmente no aciertan nada”.





“Me parece que hoy no hay nada definido”, remarcó, admitiendo que “el Gobierno no está terminado ni derrotado. El Gobierno tiene el poder, maneja una ingeniería mediática que permite construir opinión”. Empero, observó: “La realidad económica también manda. Cuando falta la plata no hay comunicación que entre”.