MULTITUDINARIA PROTESTA UNIVERSITARIA

Nacionales - Gremios de docentes universitarios y federaciones estudiantiles protagonizan este jueves una multitudinaria marcha que comenzó en el Congreso y se trasladó a la Plaza de Mayo, donde cuestionaron al Gobierno por la crisis en las universidades pública y reclamaron recomposición salarial y mayor presupuesto.

Bajo una persistente lluvia, las columnas de CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, UDA, FAGDUT y CTERA, junto a miles de estudiantes avanzaron por Avenida Rivadavia y Avenida de Mayo y al caer la noche se ubicaron frente al Cabildo para escuchar los discursos de los dirigentes gremiales, que efectuaron críticas hacia la Casa Rosada, en medio de las turbulencias económicas.

"Hoy hemos roto el techo indignante del 15 por ciento. Pero esto no se arregla con un poquito más del 15 por ciento. Vamos a seguir en la lucha para defender el poder adquisitivo de los compañeros docentes y no docentes. Vamos a seguir la pelea por el presupuesto, para que sigan abiertas las 57 universidades públicas del país", recalcó el secretario General de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci.

Por su parte, Carlos De Feo, secretario general de la Conadu, dijo que el conflicto se agrava y apuntó contra el "modelo de país" que propone el oficialismo. "Ayer nos ofrecieron 4% en noviembre y 2% en marzo, no bonificables. Con 30% de inflación, no sirve. Esto empezó en marzo y no tenemos toda la vida. De no llegar a un acuerdo esta semana, la semana que viene sigue el paro. El conflicto es muy grave. El presupuesto universitario fue votado con otra inflación y otro dólar. Hay una política deliberada de ajuste del presupuesto universitario y tiene que ver con un modelo de país que se imagina solo exportador de materias primas. Las universidades grandes tratan de sobrevivir como pueden pero las chicas la tienen muy difícil, hay 20 en emergencia", dijo a