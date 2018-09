La cultura de la agitación

Puede que lo aquí expuesto me valga la acusación de cascarrabias. Hay un cierto tipo de invectivas que, según Orwell, recuerdan a la reacción del anciano irritable que es importunado por un niño ruidoso: lo mira de hito en hito y le pregunta, desconcertado, por qué no permanece quieto como él. Mi crítica no es, en cualquier caso, cruenta. El individuo agitado no conoce las virtudes, pero como producto de la sociedad hedonista, adolece de vicios que son, como mucho, pecadillos veniales. Ajeno a la ebriedad y la voluptuosidad, solo le queda el aturdimiento del botellón y las fatigas de la erotomanía. Una generación resuelta a emprender tareas ímprobas como “acumular experiencias” o, en modo intransitivo, es esencialmente inofensiva.