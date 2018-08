El calor nos hace más estúpidos y lentos

El calor es muchas cosas, pero sobre todo es lento. El verano, dejando de lado el tono celebratorio de poetas como Gabriela Mistral, Bruno Martino, Gabriele D’Annunzio, Shakespeare, Rimbaud, Bukowski y tantos otros, es el período del año menos indicado para trabajar. La culpa la tiene la costumbre, adquirida desde pequeños, con el ritmo de la escuela, de trabajar de marzo a noviembre. Bueno, resulta que no. La culpa, como era simple imaginar, la tiene el verano mismo. O, mejor dicho, el calor.

Es sabido que toda sensación, toda convicción, para ser creída debe estar certificada por algún estudio científico. Ahora hay uno que explica, datos en mano, que cuando hace calor uno se vuelve más lento y estúpido. Increíble, ¿no? Esta investigación, publicada por la revista académica Plos, de Estados Unidos, se titula Reduced cognitive function during a heat wave among residents of non-air-conditioned buildings: An observational study of young adults in the summer of 2016 (o sea “Reducción de la función cognitiva durante una ola de calor entre los residentes de edificios sin aire acondicionado: un estudio observacional de adultos jóvenes en el verano de 2016”) y está firmada por Jose Guillermo Cedeño Laurent, Augusta Williams, Youssef Oulhote, Antonella Zanobetti, Joseph G. Allen y John Spengler. Estos investigadores muestran que los resultados de algunos test realizados con estudiantes en ambientes climatizados dieron mejores resultados que los obtenidos con otros estudiantes que, en cambio, respondían en ambientes sin aire acondicionado. ¿Es un descubrimiento? En cierto sentido no, porque muchos ya lo sabíamos, pero en cierto sentido sí, porque aún hay quienes creen que en ambientes calurosos se puede hacer algo que no sea desnudarse y esperar a que el tiempo pase. De hecho hay quienes creen –y comprueban– que con calor hacen muchas cosas, muy agradables por cierto. Pero esas cosas no incluyen pensar.