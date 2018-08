¿Cuál es tu perfil?

Así funciona este asunto del perfil, en la vida, en el trabajo, en el amor, pero ¿qué puede hacerse para no caer víctima de él? Me temo que es muy difícil, pero, como dicen los ingleses, si no puedes vencerlos únete a ellos, de modo que lo mejor es fabricarse uno. ¿Cómo? Desde luego no haciéndose vegano o animalista para ir con la corriente, sino buscando un nicho. No se puede contentar a todos y, tal como está el mundo, misión tan imposible queda reservada solo a los perfiles más estrafalarios y figurones. Pero sí se puede, en cambio, afinar el tiro y apuntar a quien está en busca de alguien exactamente como nosotros. Identificar el público objetivo, así lo llaman enY ese, me temo, es el único antídoto contra esta moderna forma de selección, clasificación y estabulación sociológica a la que parece que estamos abocados.