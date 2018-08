Algunas manchas más a la tigresa

Puesto que no se esforzaban demasiado por ocultar lo que hacían, desde entonces los interesados en tales asuntos han podido aprender mucho acerca de la metodología nada sofisticada usada por el matrimonio y sus secuaces; coimas, sobreprecios, empresas truchas, bóvedas, hoteles vacíos que les servían para blanquear dinero sucio y así largamente por el estilo. La semana pasada, Diego Cabot de La Nación agregó una multitud de detalles al cuadro al difundir el contenido de los ya celebérrimos cuadernos escolares usados por el chofer Oscar Centeno para anotar cómo, día tras día, entregaba bolsos repletos de dólares, euros, etcétera, etcétera a quienes gobernaban el país.

¿Estamos asistiendo al capítulo final de la rocambolesca saga K? Es poco probable. Puede que algunos kirchneristas vacilantes refunfuñen “ya es too much”, para ir en busca de una alternativa menos oprobiosa que la brindada por Cristina, los muchachos no tan jóvenes de La Cámpora, los vividores que los rodean y una claque variopinta de aplaudidores con pretensiones intelectuales y artísticas, pero la mayoría se negará a abandonarla. A esta altura, no es que se la suponga víctima inocente de nada más que una campaña de desprestigio asombrosamente eficaz, es que se ha acostumbrado a concentrarse tanto en las presuntas intenciones, que en su opinión son malísimas, de quienes la acusan de saqueo en escala industrial, que la veracidad o no de las denuncias les parece insignificante.