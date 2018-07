Y la nave va, entre tiburones que acechan

Son semanas sin tregua. De pronto la realidad se confabula y aparecen, con sutiles variaciones, algunos elementos de aquel viejo y conocido drama que los argentinos parecemos condenados a repetir como si fuéramos víctimas de una insobornable maldición. A todos nos horroriza el desenlace, pero a veces parece que los actores se someten con secreto deleite a los imperativos del guion.

La única posibilidad de salir es ir más allá del diagnóstico y entender qué fue lo que llevó al paciente terminal al borde del abismo, para no repetirlo otra vez. Algo complicado, por los ruidos ideológicos y mediáticos que nos aturden. La cosa sería más fácil si la hipocresía no pudiera ocultarse detrás de palabras arteras y se inscribiera de alguna forma en el rostro del cínico, delatándolo. Así, los discursos en el Congreso de los Moreau, Rossi o Tailhade seguirían siendo un bochorno, pero al menos reportarían algún beneficio. En ese caso, serían también provechosas las palabras de un Bossio y de muchos massistas, y hasta del mismo Pichetto. Es decir, de todos los que se erigen ahora en alternativa racional de un gobierno al que critican y aleccionan, después de haberle suministrado al paciente durante años el veneno que lo ha dejado en su actual estado de postración. Y todo con el único afán de volver, no de curarlo. Pero de eso no se habla. Ni el Gobierno lo hace, congelado en la duda de buscar o no un acuerdo con el peronismo "racional". Sin una autocrítica clara de las responsabilidades en la alienación de la década kirchnerista, que nos ha dejado como estamos, ¿hay razón que valga?