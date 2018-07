Rescatando al soldado Macri

La corrida que se llevó puesto todo y los dejó temblando, agitó el reflejo de apelar a alguna clase de remix de las recetas kirchneristas.

"El presidente no quiere caer en la salida clásica de este tipo de crisis que consiste en subir los impuestos, quiere que hagamos el esfuerzo de bajar el gasto público al máximo y si en el límite no alcanzó, recién ahí abrir la discusión a otras opciones", agregó aun funcionario que participa de los intensos debates internos.

Se suman restricciones fuertes a las transferencias no automáticas a las provincias. Ahí es donde entra el peronismo. "No esperen una foto de una gran acuerdo, lo que hay es mucho whatsapp todos los días", describió uno de los funcionarios de Macri que negocia con los peronistas. Es decir, los van llevando como pueden, mientras avanzan en los recortes. Micromanagment de un ajuste que deberá ubicarse en una franja de ahorro del gasto que va de los 200 mil a los 270 mil millones.

Entonces, pasando en limpio las tres preguntas de Wall Street: Por ahora no hay ruptura de contratos en el área de energía, se apostará a la autorregulación del mercado en el traslado al surtidor del aumento del barril, usando a YPF como referencia. No es necesario el acuerdo con peronismo para bajar el gasto, pero es deseable para no enrarecer aún más el clima político; y la reelección de Macri es una moneda en el aire que en este momento no tiene sentido predecir.