Mundial 2018 / La vieja América, la nueva Europa

Sus presencias renovaron sus equipos y renovaron, también, la idea de patria. La patria se ha vuelto más maleable, un absoluto relativo: “Cuando todo va bien me llaman Romelu Lukaku , el artillero belga. Cuando no va tan bien me llaman Romelu Lukaku, el artillero belga de origen congolés”, sintetizó el artillero belga etcétera. Es, para muchos, una patria incómoda: pocas cosas me dan más placer en estos días mundialistas, que ya no ofrecen muchos, que imaginar a ciertos cerdos racistas gritando goles de Mbappé.