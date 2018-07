Las llaves del paraíso

A la caminata con la que se abren las puertas se sucede otra, análoga, en sentido contrario, cerrándolas. Eso ocurre diariamente a las 19, y el recorrido requiere media hora más que el de la mañana por un motivo simple: hay que controlar que no hayan quedado ventanas abiertas ni luces prendidas; y naturalmente que ninguno de los 28 mil visitantes diarios a los Museos Vaticanos haya quedado adentro, algo que, asegura Crea, hasta ahora nunca ha ocurrido –cosa que por supuesto no le creemos.

Una persona no religiosa nunca podría acceder al puesto de Gianni Crea, porque debe firmar una carta en la que se compromete a respetar los sacramentos y la moralidad de la Iglesia. Ingenuos: una persona no religiosa podría comprometerse a cualquier cosa y no cumplir ninguna, de donde se deduce que, como en casi todo lo relacionado con la Iglesia Católica, lo que está en juego en realidad es una cuestión de fe, confianza y lealtad (hablo de cristianismo, no de peronismo), cosas que debemos reconocer que son esenciales hasta para cruzar la calle o comer una golosina. Pero Gianni Crea lo único que hace es abrir y cerrar puertas. El lo llama paraíso. Y sí, el paraíso es un lugar donde se labura como en cualquier otro.