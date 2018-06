En mi recuerdo más remoto me desperezo placenteramente entre las sábanas con apenas tres años, en un aire perfumado por la flor de la canela; y llega hasta mis oídos la voz de mi madre, cantando las canciones de María Dolores Pradera desde el baño, o mientras se azacaneaba en los fogones, o mientras recorría las habitaciones con un plumero en la mano. Yo a mi madre siempre la veo (me basta cerrar los ojos para hacerlo) con jazmines en el pelo y rosas en la cara; siempre me ha parecido que iba perfumada de magnolia, rociada de mañanita; y cuando paseaba de su mano por las calles de Zamora me sentía un caballero de fina estampa que la llevaba hacia los zaguanes y los patios encantados, las plazuelas y los amores soñados. Luego, cuando dejé los pantalones cortos, mi madre me cantaba, para reprocharme mi desapego: «Y cuando al fin comprendas / que el amor bonito / lo tenías conmigo…». Y, en fin, cuando en la turbia adolescencia me embroncaba con ella, mi madre me lanzaba los mismos reproches y advertencias que María Dolores Pradera: «¡No me amenaces! ¡No me amenaces! / Cuando estés decidido a buscar otra vida, / pues agarra tu rumbo y vete. / Pero… ¡no me amenaces! ¡No me amenaces! / Ya estás grandecito, ya entiendes la vida, / ya sabes lo que haces». Echo la vista atrás y siempre recuerdo a mi madre con una canción de María Dolores Pradera en los labios. Todas las efemérides de mi corazón están ligadas a los boleros y las rancheras, los tangos y los valsecitos que cantaba María Dolores Pradera. Toda mi infancia tiene música de María Dolores Pradera y voz de mi madre, que allá en los yacimientos dormidos de la infancia forman una sola persona, porque mi madre cantaba al menos tan bien como María Dolores Pradera, con la finura y el sentimiento de quien no necesita ponerse sentimental ni desgarrada para hacer vibrar de emoción a quien la escucha.