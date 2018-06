Huelga simbólica

Curiosamente, el Gobierno no vive esta contingencia como una ventaja, con la alegría transitoria de que la protesta quedó unificada –por lo menos, el próximo lunes– bajo la tutela del bloque cegetista más propenso a la transacción. O, quizás para la tribuna, reitera que el paro no sirve para nada y que podría no homologarle el acuerdo a los camioneros. Extraña el fenómeno en una administración que, en el fondo de la tabla, le atribuye sus desgracias a acontecimientos externos o a la maledicencia peronista, no reconoce defectos y es capaz de sostener lo bien que estaba el país con el dólar frenado para que las pymes importaran maquinaria hace apenas dos meses, y lo bien que está ahora con un dólar mucho más alto para que las economías regionales puedan exportar.