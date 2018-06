Él es feliz

(Yo había llegado a Buenos Aires cuatro horas antes y la Patria me recibió con su abrigo habitual: en el aeropuerto no pude sacar dinero del cajero porque me pidió una clave nueva que no tengo, entonces tuve que tomar un bus que, al cabo de minutos, se paró y no siguió —el chofer dijo que estaba descompuesto— y, por fin, cuando llegué al piso que había alquilado me informaron que el gas estaba cortado y que quizá mañana habrá calefacción y agua caliente, y así de seguido; no quiero cansarlos como la Patria a mí, pero no es fácil. La Argentina, últimamente, es un lugar donde nunca nada es fácil. Donde nos gusta suponer que todo es lucha, dificultad, conquista. Donde queremos creer que así es la vida).