¡ALEMANIA ELIMINADA EN PRIMERA RONDA!

La selección germana cayó ante Corea del Sur por 2-0.

Deportes - Alemania se convirtió este miércoles en el sexto campeón eliminado en primera ronda en la siguiente edición al perder 2-0 con Corea del Sur en la última fecha de la fase de grupos del Mundial de Rusia. México, a pesar de caer goleado 0 a 3 ante Suecia, avanzó como segunda a octavos de final detrás de los escandinavos.

Kim Young-gwon a los 92', luego de que el árbitro estadounidense Mark Geiger consultó al VAR, y Son Heung-min en el sexto minuto de descuento le dieron al combinado surcoreano la única victoria en el torneo.

Se terminó una era que había empezado con Klinsmann en 2006 y luego con Loew, su ayudante. Alemania dejó de ser la maquinaria perfecta. En el primer batacazo de este Mundial, no pudo quebrar a Corea y sobre el final lo terminó perdiendo. Debía ganar, porque Suecia había hecho lo propio con México, y como todo el certamen no tuvo claridad ni frescura. Ante los suecos lo había salvado Kroos sobre la hora, pero este miércoles repitió los mismos errores, cayó en la intrascendencia y terminó rompiendo todos los pronósticos.

No fue el último campeón ni el equipo que nos acostumbramos a ver y sufrimos en carne propia en los últimos 12 años. Esta Alemania fue más verde, quizás haciéndole honor a la camiseta alternativa que lució contra los coreanos. Nunca tuvo un andar de tecnología alemana. Los mecanismos, con algunas piezas nuevas, no estuvieron tan aceitados. El mayor ruido lo hizo la falta de un delantero implacable como lo supo tener con Miroslav Klose (en dos de los tres partidos no hizo goles). De arranque nomás, Timo Werner, el goleador del Leipzig, no tiene el mismo porte físico que sus antecesores. Éste tiene características más modernas: tiene mayor movilidad, ductilidad y es capaz de tirarse atrás y también a los costados. Pero no tiene ese poder de fuego. Lo poco que generó con claridad esta Alemania oxidada no lo pudo cristalizar. Ni los ingresos de Gomez y Mueller le dieron oxígeno a un equipo que pareció quedar viejo.