Aborto / Final abierto en las cuatro comisiones

Senadores opositores piden que se acote el tratamiento

Nacionales - El Senado se prepara para vivir horas de definiciones en torno al proyecto de aborto legal. Parte de la oposición espera que Gabriela Michetti dé marcha atrás con el giro a cuatro comisiones y que acote el tratamiento a sólo dos, para no dilatar la discusión. Lo cierto es que, si se mantiene la disposición de la vicepresidenta, el dictamen sobre la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados tiene un final abierto.

Las comisiones de Salud -cabecera-, Justicia y Asuntos Penales, Asuntos Constitucionales, y Presupuesto y Hacienda suman 70 firmas individuales que corresponden a 45 senadores, casi dos tercios del Senado. En este escenario, según un relevamiento de parlamentario.com, el despacho a favor obtendría 28 firmas, mientras que el de rechazo -o en todo caso, el texto alternativo- lograría 27. Hay 19 indefinidos que, una vez más, serán los responsables de inclinar la balanza.

En tanto, ante la consulta de este medio, fuentes cercanas a Fiad aclararon que no se pronunciará hasta no escuchar las distintas voces, atento al rol institucional que ocupará como conductor del debate, si se mantiene la hoja de ruta de Michetti. En Diputados, la UCR jujeña se partió: mientras que Gabriela Burgos votó en contra, Alejandra Martínez lo hizo a favor. No hubo sorpresas.

En cuanto a Urtubey, tuvo expresiones ambiguas sobre su postura. Si bien se pronunció a favor de la despenalización -dijo que “la amenaza de pena a una mujer que practica un aborto es una barbaridad”-, no estaría dispuesto, en principio, a avalar la interrupción voluntaria del embarazo. Un dato no menor: todos los diputados por Salta rechazaron el proyecto, sin distinción partidaria.

“Es lo mismo que sean cuatro, seis, o dos (comisiones), porque trabajan juntas, no hay dilación”, dijo la titular del Senado en el programa de Mirtha Legrand, y agregó: “Si se ponen de acuerdo, no va a haber dilación. En Diputados se tardó alrededor de tres meses, con todas las audiencias. En el Senado es muy probable que sea un mes y medio, por lo que me dicen los presidentes de las comisiones, con lo cual no hay ninguna posibilidad de dilatar nada”.