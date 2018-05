Unasur agonizante

Aquel protagonismo del Comandante Chávez primero y de Maduro más tarde, de Evo Morales y del matrimonio Kirchner, le dio a la Unasur un fuerte contenido ideológico de tono populista. Los cambios de gobierno ocurridos en ese lapso fueron generando una tensión que ahora ha culminado con esta ruptura profunda, que deja a la UNASUR agonizando.

El proyecto en sí nos pareció siempre empequeñecedor. Luego de un siglo de construir el concepto de “América Latina”, ¿qué nos llevaba a alejarnos de México y Centroamérica? El argumento oportunista que se hacía en Brasil era que México tenía un acuerdo de libre comercio con EE UU, como si no lo tuviera Chile también y como si no hubiera una unidad cultural mucho más amplia y abarcadora que la dimensión comercial. México, en efecto, ha sido el corazón de nuestra cultura, de cara a la anglosajona de la otra América. No somos los rioplatenses, más vinculados tradicionalmente a Europa, quienes hemos profundizado esa idea del carácter latino, de la personalidad histórica iberoamericana y de la afirmación del español en la frontera del Norte. Desde José Vasconcellos hasta Octavio Paz y Carlos Fuentes, han sido mexicanos quienes más han escrito al respecto, sin olvidar la rutilante poesía del nicaragüense Rubén Darío.

Recuerdo que en un Foro Iberoamérica, en Campos do Jordão, en el corazón del Estado de San Pablo, allá por 2003, junto con Felipe González nos batimos a duelo oratorio, sosteniendo la idea de que separarnos de México era un grave error político y una amputación cultural sin sentido. Personalmente, como uruguayo, me siento rioplatense, latinoamericano, occidental, pero no sudamericano, porque no encuentro allí ninguna de las dimensiones de nuestra identidad.