El presidente Macri envió un mensaje a senadores del PJ

Nacionales - El presidente Mauricio Macri envió un mensaje interpelando a los senadores del PJ para que no aprueben la ley que limita la suba de las tarifas, y les pidió directamente que “no” se dejen “conducir por las locuras de Cristina Kirchner”.

En un vídeo desde Casa Rosada difundido a través de las redes sociales, el mandatario sostuvo que “las leyes mágicas que algunos proponen para bajar las tarifas de electricidad a los valores del año pasado, claro que suenan bien, pero ¿qué pasa con el agujero fiscal que dejarían? ¿De dónde sale el dinero para poder taparlo?”

"Sé lo que pesa una actualización de tarifas, sé que no es fácil. Si hubiera habido otra manera la hubiera hecho u otro camino, lo hubiera tomado. Qué más quisiera yo que los argentinos tengan todo y más fácil. Pero no hay otro camino. No vine a hacer lo que me conviene, sino a trabajar por un mejor futuro", añadió.