Las páginas secretas de Ana Frank

Las páginas fueron escritas el 28 de septiembre de 1942, casi dos meses después de que Ana Frank había entrado a la clandestinidad con su familia y otras personas en Amsterdam. Ana tenía 13 años. El desciframiento lo hicieron investigadores del Museo de Ana Frank, del Instituto Holandés para la Guerra, el Holocausto y los Estudios de Genocidio, y el Instituto Huygens para la Historia de los Países Bajos. Las páginas fueron fotografiadas retroiluminadas por un flash, y luego se usó un software de elaboración de imágenes para descifrar las palabras. El Museo pretende publicar las páginas que Ana quería claramente mantener ocultas, porque considera que su interés académico, como todo lo relacionado con Ana Frank, es significativo.

Cuando habla de sexualidad, Ana se vuelve más seria. En la segunda página dice que debería hablar con alguien de cuestiones que tienen que ver con el sexo. Escribe acerca de la menstruación y sus consecuencias: “Es la señal de que una chica está lista para tener sexo con un hombre, pero no antes del matrimonio. Después sí. En ese momento se puede decidir si se quiere tener hijos o no. Si es sí, el hombre se arroja sobre la mujer y deja su semen en la vagina de ella. Todo sucede con movimientos rítmicos.” En cambio, cuando la pareja decide no tener hijos, “la mujer toma precauciones internas. Y eso ayuda”. Ana habla también de prostitución y homosexualidad: “Los hombres, si son normales, van con mujeres. En la calle hay mujeres que hablan con ellos y después se van juntos. En París hay casas muy grandes para esto. Papá estuvo. Hay chicas que se hacen pagar por tener relaciones.” Nada que no sepamos. Pero ahora sabemos que Ana Frank también lo sabía. Es algo.