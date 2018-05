La trampa de las etiquetas posnacionalistas

No solo por lo que se ha dado en llamar el "repliegue anglosajón" de unos Estados Unidos y Reino Unido que han sufrido una regresión nacionalista con Trump y el Brexit. Tampoco por nuestros nacionalismosen Cataluña, Padania, Córcega o en los países del Grupo de Visegrado. Mal que bien, parecemos tener claro en Occidente –por desgracia, no todos– que el nacionalismo puede vivir un momento álgido coyuntural y generacionalmente tras una crisis profunda, pero que esta recidiva tiene más de final rococó antes de otra etapa de impulso federalista europeo que de persistencia de sus fundamentos. Esto no significa que el nacionalismo no suponga un grave peligro en la construcción comunitaria –lo vemos elección tras elección–, pero cabe también pensar en que era ingenuo creer que unas identidades nacionales tan arraigadas y añejas fueran a diluirse tras alegremente cuando apenas han pasado 70 años de la Segunda Guerra Mundial, punto álgido de su hipertrofia.