¿La Academia del Óscar hizo justicia al expulsar a Polanski y Cosby?

El deseo de callar a las personas ha crecido y se ha multiplicado. Si solo son sospechosas de haber cometido un crimen, son muchos los que defienden que ya no pueden escribir, ni hacer cine, ni crear, ni dar clases, ni compartir el espacio público, ni trabajar, ni lo que sea que hagan. Ya no pueden hablar y, si lo hacen, no se les puede escuchar. A la práctica, lo que les empieza a suceder a determinados hombres poderosos es lo que les sucede cotidianamente a los más pobres, que cargan para siempre con el estigma de la condena, o de la prisión arbitraria cuando solo son sospechosos, que les impide reconstruir una vida que siempre estará marcada por esa experiencia, pero que no por ello no pueda aspirar a ser viva.