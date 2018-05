Juzgar Lolita por su portada

¿Es Lolita un “homenaje a las ninfas”, como la llama Roberto Calasso, o la historia de un pedófilo cínico que se sale con la suya? Ni una ni otra. Acaso la portada ideal para un libro como éste no existe, en tanto que para representar debidamente la textura de un trama así es necesario considerar la combinación de todas las portadas que se han hecho hasta ahora. En su ensayo “Los hombres me explican Lolita”, Rebecca Solnit habla de cómo el canon literario occidental está lleno de historias sobre mujeres que les han sido arrebatadas a las mujeres mismas al poner a los hombres en primer plano, historias que no solo no contemplan las experiencias femeninas, sino que pintan momentos de crueldad y degradación hacia las mujeres como actividades emocionantes que uno puede hacer, actos de arrojo y rebeldía como los de Humbert.