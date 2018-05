CRISIS 2018 / La necesidad del Macri político

Tiene a favor una oposición aún fragmentada y gobernadores que apuestan a que el país no se desmadre. No por generosidad, sino por necesidad. El resto de los políticos, empresarios y sindicalistas que no temen ir presos están en la misma. Hubiera sido mejor escuchar, dialogar y negociar tras el triunfo de octubre. Haber comprendido entonces que eso transmitía más poder, no menos. Pero está a tiempo.