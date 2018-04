Una caja con diez fotos

Para ella, como regalo especial, Diane Arbus agregó una undécima fotografía: A Woman With her Baby Monkey.

Esa versión de la caja de Feitler es la que ahora se exhibe en el Smithsonian American Art Museum de Washington (que la compró en 1986). Es importante no solo porque es el único portfolio (es decir una “antología” de sus trabajos preparada por la propia artista) existente de Diane Arbus, sino también porque el contenido de esa caja influyó notablemente en el éxito póstumo de la fotografía de Arbus. La muestra se podrá ver hasta el 21 de enero de 2019, de modo que aquellos que puedan visitar Washington y no son del todo idiotas deberían hacerle una visita.

En mayo de 1971 la revista Artforum puso por primera vez en su historia una fotografía en tapa, y fue de Diane Arbus: Boy With a Straw Hat Waiting to March in a Pro-War Parade. Arbus murió pocos meses después, a los 48 años: sufría de depresión y se suicidó el 26 de julio de 1971. Al año siguiente se convirtió en el primer fotógrafo estadounidense cuyas obras se expusieron en la Bienal de Venecia. Las obras que se vieron entonces eran las que integraban el famoso portfolio. El MoMA de Nueva York organizó su primera gran retrospectiva un año después.

Entre las diez fotos de la muestra hay algunas de las más famosas no solo de Arbus, sino de la historia de la fotografía, como la de Cathleen y Coleen Wade, las gemelas de New Jersey (1967) que inspiraron a Stanley Kubrick para las no menos famosas gemelas del Resplandor. Otra de sus fotos muy conocidas es el chico en el Central Park que tiene la mano una granada de juguete (1962), que inspiró a Matt Groening para crear a Bart Simpson. Pero por alguna razón Diane no incluyó esa foto en el portfolio.