Piden suspender IVA en las tarifas

Nacionales - La presidenta del bloque Federal UNA, Graciela Camaño, rechazó las respuestas dadas por el Gobierno frente al conflicto por las tarifas, como el pago en cuotas y el retiro de impuestos, y reclamó en cambio que por un tiempo se lleve a “cero” el impuesto del IVA sobre las facturas de servicios.

La legisladora massista negó que estuvieran siendo “intransigentes” en este tema, sino que por el contrario “lo que pretendemos es que esto se discuta como corresponde”. Sostuvo que el tema de las tarifas “viene mal desde el principio, el Gobierno se equivocó y nosotros, desde el Frente Renovador, con el propio Sergio Massa escribiéndole una carta al presidente el año pasado, le dijimos que estaba mal lo que se estaba haciendo”.





Camaño cuestionó que el Gobierno considerara a las audiencias públicas como “un mero trámite administrativo” y que a su juicio “no tomaron en cuenta ninguna cosa de lo que allí se les dijo”. Recordó que la Corte Suprema dijo que el Poder Ejecutivo tiene que hacer “tarifas que sean razonables, que tengan progresividad y proporcionalidad con los ingresos de las personas”. Por el contrario, a juicio de la diputada massista “se tomaron el tarifario y salieron a galopar”.





“Al principio parecía que no iba a pasar nada y ahora llegamos a una situación límite”, advirtió.





Entrevistada por radio Mitre, Camaño admitió que las tarifas deben ser actualizadas y que los subsidios "tienen que ser ínfimos", aunque remarcó que desde su sector advierten que "lo que están haciendo es excesivo, que el ajuste es muy grande y que las promesas que se hacen no se cumplen. La economía no crece, no se están resolviendo los problemas, el ajuste solo lo paga la gente".





La jefa del bloque massista sostuvo que lo que le piden al Poder Ejecutivo es revisar el tema de los valores de las tarifas, pero le endilgó al Gobierno haber puesto una tarifa social “que no se cumple” y no ejercer “el control debido a las empresas, sino no aparecerían estos valores”.





Sugirió en ese sentido que “pongamos por un tiempo algo que se relacione con los ingresos, que es lo que dijo la Corte, y tratemos el tema de los impuestos”.





Por el contrario, Camaño sostuvo que el presidente “se va a Vaca Muerta y se hace una conferencia de prensa al estilo Cristina Kirchner, y le traslada la responsabilidad a los estados provinciales y municipales”.





Afirmó que “el impuesto que hay que mirar es el IVA, y ahí vamos a estar todos de acuerdo”. En ese sentido remarcó: “Pongamos todos, Nación y provincias, y pongamos IVA”. Al respecto señaló que desde su sector proponen que por un período se excluya totalmente el pago del IVA en las tarifas.





mise en scene”. “Lo que no podemos seguir es en un tironeo a ver quién es el más pícaro… Me voy a Vaca Muerta; trascartón la gobernadora agarra un decreto que viene del tiempo de María Castaña, y afecta a los municipios, no va a pasar nada, es una”.





Para Camaño “lo correcto sería que vinieran al Congreso -sostuvo-. Ya hicieron dos payasadas; primero propusieron pagar en cuotas con intereses; la segunda es este paso de minué”, señaló en referencia a la conferencia de prensa de María Eugenia Vidal del lunes.





Camaño admitió que “el Gobierno tiene la potestad de fijar tarifas, lo que no tiene es la potestad de fijar tarifas que son prácticamente imposibles de pagar; tiene que tener un correlato, por eso se habla de razonabilidad, progresividad y proporcionalidad”.