INTERVIENEN EL PJ NACIONAL

Nacionales - La jueza federal María Romilda Servini de Cubría decidió este martes la intervención del PJ nacional y designo como interventor judicial al líder de los gastronómicos, Luis Barrionuevo.

El referente sindical tendrá como tarea "producir los actos necesarios tendientes a la normalización partidaria", según informó la agencia Noticias Argentinas.

"No sé cuál es la causa. No tenía ni siquiera conocimiento de que había una acción de esta. Siempre hay amigos, compañeros y no compañeros que buscan artilugios para que el justicialismo tenga algún tropiezo. Estas autoridades fueron elegidas más que democráticamente hace un año y medio atrás. El mandato vence en 2020. Me sorprende", subrayó Gioja.