El viaje de Trump a Lima

En esta ocasión el centro de la atención sin duda será Trump, quizá porque según Gallup solo un 16% de los latinoamericanos tiene una opinión favorable sobre él o quizá porque casi nadie entiende con certeza por qué decidió ir a Lima. En la Casa Blanca no queda un solo latinoamericanista de prestigio que pueda asesorarle. Para Roberto Pombo, director general deen Colombia, “El mensaje de Trump no es claro porque no parece tener clara una política sobre la región. Creo que hablará de Venezuela porque no sabe qué hacer con los chavistas. Seguro hablará de narcotráfico, más enfocado en la producción que en el consumo, y es posible que continúe con su obsesión sobre el muro fronterizo con México.”