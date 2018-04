ILUSIONES Y FALACIAS / Creer que se sabe no es saber

Cuando preparaba su tesis doctoral en la Universidad de Yale, el especialista en psicología cognitiva León Rozenblit ideó un experimento. Detenía a los alumnos en los pasillos y les preguntaba si sabían por qué el cielo es azul o cómo funciona una cerradura cilíndrica. A los muchos que le respondían afirmativamente les retrucaba con una pregunta: “¿Y por qué?”. Y ante la nueva respuesta repetía la sencilla pregunta. Las respuestas eran cada vez más enredadas y confusas y finalmente se descubría que no sabían.

De las ilusiones que Chabris y Simons investigan en su libro hay una en particular que podría aplicarse a la actualidad nacional. La ilusión de conocimiento. Creer que se sabe más de lo que sabe sin advertir que estar familiarizado con algo no significa comprenderlo. Podemos ser muy hábiles en el uso de una máquina de coser, una computadora, un celular o un auto, sin entender por qué funcionan ni cómo funcionan. Nuestra habilidad será producto de la familiaridad, debida al uso frecuente. A lo sumo seremos capaces de explicar cómo funcionan, pero no por qué. Si a los economistas, y más aún a los que desempeñan funciones gubernamentales, se les preguntara por la inflación, las inversiones, la deuda pública y otras cuestiones de su especialidad, sabrán explicar cómo se hace para bajarla, atraerlas o administrarla, pero si “El chico de los porqués” apareciera con su preguntita a repetición, es muy posible que lleguen al punto en que no puedan explicar “por qué” esos “cómo” no se reflejan en resultados.