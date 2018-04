He quedado con un amigo en un café, pero, como tenía la dirección en su últimoy no lo llevo encima, confundo las avenidas y las esquinas. Y el nombre era algo así como ‘café Fosco’ o ‘café F…’ o ‘Fiori’ o… Lo encuentro por fin. Via Carota. No sé de dónde saqué la ‘F’. Mi amigo ya está allí. En el café no aceptan dinero, sólo tarjetas de crédito y pago un espresso de tres dólares con tarjeta. Mi amigo me explica con un deje de orgullo que habla con la televisión. «¿Pero te indignas con los programas o con las noticias? –digo–; ¿le tiras libros a la pantalla cada vez que aparece The Donald?».que diligentemente le busca viejos episodios deo la nueva serie de Alan Ball. «Ella tiene una voz muy agradable. Me relaja –me dice–. Cuando no encuentra algo, se disculpa y notas que está sonriendo, que casi se sonroja cuando tiene que decirte que no ha encontrado lo que le has ordenado. Me gusta más la voz de mi televisión que la voz de Google». «¿También hablas con Google?». «Sí, le digo: ‘Hey, Google, pónme el último álbum de David Byrne’; o: ‘Envíale un mensaje a mi madre diciéndole que no estaré aquí en mayo’; o: ‘Hey, Google, borra todos los mensajes de mi ex’; o: ‘Resérvame una mesa la semana que viene en laque me gusta’». Ah. No digo nada. Bueno, digo: «Ah».