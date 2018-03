Hay simetrías penales no inhumanas sino antihumanas: la pena de muerte, el encierro de por vida. Nadie debe atreverse a decir a sus semejantes: “Abandonad toda esperanza los que aquí entréis”. Pero castigar ciertos delitos atroces con un alto cupo de años en prisión y luego condicionar la libertad a un cambio positivo del penado no es insensible ni brutal: puede ser prudente. Hay que facilitar la rehabilitación, pero no deja de ser una opción del recluso. Y desde luego no es la única misión de la cárcel. Aunque esa pena mayor cree problemas al PNV con sus deudos (y deudas) especialmente sanguinarios...