"Si un delincuente no quiere ser abatido por la espalda que no salga a delinquir"

Alfredo Olmedo volvió a hacer declaraciones polémicas

sobre la inseguridad y la delincuencia y pidió más cárceles.





Alfredo Olmedo

Nacionales / Salta - El diputado nacional de "Salta Somos Todos", Alfredo Olmedo, generó una nueva polémica al afirmar que "si un delincuente no quiere ser abatido por la espalda, es simple, que no salga a delinquir". En esa línea, aseguró que "la pena de muerte la están llevando adelante los delincuentes y no tienen protocolo".

En una entrevista con la agencia Noticias Argentinas, el legislador aliado al oficialismo habló sobre los últimos hechos de policías que terminaron con la vida de delincuentes, principalmente en el caso Chocobar, y explicó: "Si usted no quiere que la Policía actúe en su contra no sea delincuente. Hay que devolverle la autoridad a la Policía, no el autoritarismo, y que haya así un mayor orden y control".





"El policía tendrá que tener un protocolo de máxima seguridad y tiene que formar parte de un grupo especial preparado. Delincuente que se resiste ante la voz de alto y de un primer tiro al aire, lamentablemente, el policía tendrá la posibilidad de dispararle. Los derechos humanos son para la sociedad que anda derecha", remarcó el diputado aliado al oficialismo.





Olmedo se refirió a la famosa "puerta giratoria" de la cual se indica que los delincuentes entran y salen en forma rápida de prisión, graficó: "Pido la puerta trabada, el que entra no sale. Y para salir deben cumplir la condena, no le tienen que bajar la pena y tiene que trabajar obligatoriamente en la cárcel".





Ante el problema de la superpoblación en las cárceles nacionales, el legislador conservador pidió ampliar las ya existentes y remarcó que "las cárceles deben ser construidas por los presos y tienen que estar en condiciones para recibirlos como corresponden".





Sin embargo, también propuso crear una cárcel de máxima seguridad en Tierra del Fuego. "Hay que hacer una cárcel de máxima seguridad en la Isla de los Estados (Tierra del Fuego) para que vayan los delincuentes de mayor peligrosidad, que son asesinos, abusadores, violadores y narcotraficantes", explicó.





NA, sostuvo: "Presenté un proyecto de ley que dice que los menores no podrán estar en la vía pública después de las 23.00, a menos que esté acompañado por sus padres". "Hoy se venden drogas en las escuelas y las venden los alumnos y el alcohol se vende a mayores y menores a cualquier hora del día", evaluó. En otro pasaje de la entrevista con, sostuvo: "Presenté un proyecto de ley que dice que los menores no podrán estar en la vía pública después de las 23.00, a menos que esté acompañado por sus padres". "Hoy se venden drogas en las escuelas y las venden los alumnos y el alcohol se vende a mayores y menores a cualquier hora del día", evaluó.





"Lo único seguro en la Argentina es la inseguridad. El problema parte normalmente desde los hogares. El que nada teme a perder hace cualquier cosa. Quitaron el temor de las casas, entonces no se le teme a nada y el delincuente sale a delinquir sin temor a nada", señaló Olmedo.





Por otro lado, criticó los tiempos de la Justicia y recordó su proyecto de ley por el cual pido el ADN para todos los argentinos. "Eso está relacionado con violaciones, secuestros y los delitos en los cuales se necesita identificar a las personas que por lo menos estuvieron en el lugar del hecho. Eso agilizaría el proceso y haría más transparente a la Justicia.", aseveró.





En alusión a que hay personas que tienen armas en su casa por la inseguridad, Olmedo afirmó que eso "es el resultado de un Estado y una Justicia ineficiente", aunque aclaró que "ninguna persona en su vivienda está preparada para disparar ni para defenderse".





"Es la consecuencia de las malas políticas de Estado y de los jueces garantistas que dejan al delincuente en la calle y a la sociedad atrás. Si se pone un orden, un control y un respeto, seguramente que esto no va a hacer falta".