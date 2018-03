Macristas y peronistas se alistan para una campaña eterna

Faltan nada menos que 19 meses para las elecciones presidenciales, pero desde el último fin de semana casi no hay otro tema de diálogo entre las principales voces de la política argentina. ¿Será que nos aproximamos a la campaña electoral más larga de nuestra historia?

Hasta no hace mucho, la estrategia del oficialismo consistía en convertir a 2018 en el año del "reformismo permanente" para pagar los costos políticos necesarios con tal de encarrilar la economía y llegar a 2019 con los deberes cumplidos para afrontar con éxito el calendario electoral. Pero resulta que ahora tendremos dos años electorales y que de aquel "reformismo permanente" pasamos a la "campaña permanente".

El peronismo se divide entre los que acompañan a Cristina Kirchner y quienes no están con ella. Dentro de estos últimos se encuentran aquellos que no quieren saber nada con la expresidenta y abogan para que forme otro partido y quienes aceptarían compartir un espacio con ella si está dispuesta a no ser su conductora. Quienes hablan con la exmandataria señalan que Cristina es la figura que menos obstáculos pone para la unidad y que su único objetivo es que Macri no siga gobernando el país. El propio Máximo Kirchner dio una señal, al afirmar que "no hay que reconstruir lo que fue, sino lo que viene".