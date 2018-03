¿Los malos también tienen derechos?

5) Tanto en Tribunales como en el Gobierno, se asegura que en este caso, no intervinieron agentes de la Unidad de Información Financiera (UIF) ni de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) ni de fuerzas de seguridad. Lo suelen hacer en intervenciones telefó,nicas “en vivo”, como en los secuestros extorsivos, no en causas de largo plazo. Pero en off the record nadie se atreve a afirmar que estas escuchas no hayan pasado por sus manos.