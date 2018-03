La sorpresa de Macri que cambia el escenario

Con todo, en nuestro país los insultos a la madre de la criatura son siempre preferibles a su ridiculización: para el argentino, es más respetable ser malvado que ser estúpido. Novaro piensa que Macri se quedó solo en el ring de la política y que en consecuencia debe ser culpable de todo: "¡Contra alguien hay que cantar!". Dirigentes peronistas y caciques sindicales de alto rango se arrepienten en privado de haber subestimado a la "bestia negra". "Creíamos que era débil y boludo (sic), y nos demostró que estábamos equivocados". A pesar de las iras de marzo y la vulnerabilidad económica, el liderazgo del ingeniero se viene afianzando, y esto puede acarrearle paradójicos dolores de cabeza, puesto que durante estos años ha sabido construir fortaleza desde la debilidad. Los dragones que lo acechaban se quedaron sin fuego, y por lo tanto, en esta etapa ya no mejora por contraste; tendrá que batirse a suerte y verdad con su mismísima gestión y con su propio destino.

"El crecimiento es desparejo porque estamos haciendo dos cosas a la vez: un plan de estabilización y un cambio de régimen económico -argumentan-. Algunos ganan y otros pierden. Unos están conformes, otros nos quieren matar". Callan piadosamente los retrasos y las chambonadas, pero aun así no parece un escenario de recesión; tampoco una fiesta de prosperidad y alegría. Y siempre crispa los nervios pensar que este programa gradual implica caminar un largo pasadizo subterráneo rogando que no se produzca ningún derrumbe. Que el mundo no sople y el techo se nos venga encima, puesto que dependemos del crédito si no queremos resignarnos a un recorte salvaje de empleados y obra pública, o a una hiperinflación pavorosa. En este campeonato nacional, Boca no hechiza. Pero tiene la suerte del campeón, y sus rivales son peores y están desconcertados. El fútbol es así.