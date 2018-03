El Síndrome Caputo acosa al gabinete

Habría que ver si ese mecanismo, por más habitual que él diga que es en el mercado financiero, pasaría el filtro de la ley y lo exceptuaría de la obligación de declararlo al asumir (haciendo la salvedad en todo caso de que esas acciones no eran propias).Aun siendo cierta la hipótesis caputiana de que él no era el dueño de las acciones que muestra la SEC, restará determinar algo más: si cuando aparecía como accionista de esa offshore, su supuesto verdadero dueño tenía el dinero blanqueado en la AFIP. Demostrar esto no justificaría por qué no lo declaró al asumir, pero al menos mostraría que no prestaba su nombre a alguien con capitales en negro.