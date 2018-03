El machismo en las lenguas

la RAE

hijo de puta

nenaza

hombre

lloras como una niña

Lo cierto es que todas las lenguas han sido discriminatorias hacia la mujer hasta que hemos empezado a cuestionarlo. Reconozco que a mí no se me ocurrió la necesidad de cambiar algunas cosas en español hasta que fui testigo de los debates en inglés. Y cuando iba de visita a Barcelona se lo comentaba a una amiga, que estudiaría filología como yo. Recuerdo que se reía de mis quejas y me decía algo así como: «En español no va a cambiar. Las reglas son así, y según…». Quizá ahora ella no admitiría que tuvimos esas conversaciones, pero yo recuerdo muy bien mi frustración. En inglés no existe una academia que dictamine cómo hay que hablar y escribir, y esto hace a algunos opinar que el inglés es más flexible que el español y se adapta antes a los cambios sociológicos. Y es bueno que exista esa libertad porque el lenguaje pertenece a la gente y no a las academias, aunque en inglés hay innumerables manuales de estilo que hacen el trabajo de la inexistente academia. Por eso me alegré cuando empezaron a oírse voces en español sobre la necesidad de cambiar algunas maneras de hablar. Me sorprendió, sin embargo, los extremos a los que se lanzaron algunos y algunas. Ay, y la rabia que da empezar a expresarse como esos y esas, porque el lenguaje es así: al principio nos suena raro pero luego hay cosas que se pegan y nos vamos acostumbrando. Aun así, yo me niego a adoptar el repetitivo desdoblamiento, que afea tanto todo ensayo, discurso o narración. Que en español sea más difícil que en inglés deshacerse del masculino genérico no me preocupa en absoluto. Sin embargo, hay palabras y expresiones aún muy presentes en nuestra lengua que me enojan, sobre todo porque quien las usa lo hace por inercia o tradición, sin pensar. La que más: «», porque implica que la culpa de que uno sea un cabronazo es de la madre; «», «» para referirse a toda la humanidad… y el «» que no me canso de criticar pero que está aún en todas partes y daña muchísimo tanto a las niñas como a los niños.