“A Astiz deberían mandarlo a su domicilio”

Nacionales - La exintegrante de la CONADEP y referente de los derechos humanos Graciela Fernández Meijide consideró que “a Alfredo Astiz deberían mandarlo a su domicilio con pulsera electrónica”, luego de conocerse que el represor de la ESMA figura en el listado oficial de internos en condiciones de quedar en libertad por problemas de salud.

“Deberían mandarlo a su domicilio, con prisión domiciliaria y la pulsera electrónica, y que pueda estar cuidado por la gente que decide él mismo o su familia”, opinó Fernández Meijide, que en 1976 sufrió el secuestro y la desaparición de su hijo, Pablo, quien fue trasladado a Campo de Mayo.

“Lo que tenemos que dejar sentado es cómo nos paramos ante los derechos de las personas más allá de nuestro desprecio, nuestro enojo, y hasta nuestro odio, aunque no es mi caso. Mal nos hubiera ido luchando por el respeto a los derechos humanos si no consideráramos que todos, aun nuestro peor enemigo, tienen derecho al debido proceso“, aseveró.

Fernández Meijide aclaró: “No es que yo lo perdone a Astiz. No tengo nada que perdonarle. Yo peleo por otras cosas. Me interesa mucho más el futuro de nuestro país, para lo cual necesitamos recordar lo que fue el pasado. Quien creyó que sólo peleábamos por el derecho de nuestros hijos, se equivocó”.

Pasado el mediodía de este miércoles, llegó la respuesta de Pérez Esquivel, quien se mostró en desacuerdo con la postura de la ex titular de la Conadep: "Creo que los que cometieron crímenes de lesa humanidad también tienen derechos y no los tenemos que violar, pero a esa gente no se le puede dar la libertad. Y eso no significa venganza ni revanchismo", expresó.