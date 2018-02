RENUNCIA DÍAZ GILLIGAN

El funcionario fue denunciado por poseer una cuenta

Nacionales - Valentín Díaz Gilligan presentó este lunes su renuncia a la subsecretaría general de la Presidencia, días después de que se desatara el escándalo cuando se descubrió que poseía una cuenta con 1,2 millones de dólares sin declarar en el exterior.

Por la hora de la dimisión, presentada al presidente Mauricio Macri, no será procesada en lo que queda de la jornada. Fuentes de la Casa Rosada anticiparon a Perfil que la renuncia será aceptada este martes.

Díaz Gilligan, también vocal del club River Plate, explicó que había depositado ese dinero en Andorra "para hacerle un favor a un amigo, Paco Casal", conocido representante uruguayo de futbolistas. "La plata nunca fue mía", afirmó el funcionario. "Casal tenía algunos problemas en Uruguay y me pidió el favor, pero yo no ejercía entonces cargos públicos, solo facturaba como asesor", le dijo al diario español.

El mismo Díaz Gilligan destacó que en 2014 había pedido que lo sacaran del directorio de Line Action, "no porque hubiera incompatibilidades, ya que no era ilegal, pero no me generaba ingresos", explicó. "De hecho creí que había cesado en Line Action en julio de 2014", agregó, aunque el diario madrileño replicó que los registros empresariales del Reino Unido lo mostraban en el mismo cargo que presuntamente había dejado.