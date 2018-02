Las preocupaciones de Macri

La contraofensiva de Francisco por el aborto y la estabilidad

del ministro Caputo.

En Santa Marta no sorprendió la decisión política de avanzar con la despenalización del aborto. Ya se había filtrado la información y Francisco ordenó la redacción de un comunicado de la Comisión Episcopal que únicamente defienda la posición tradicional de la Iglesia y que enfatice el valor del debate de ideas en las cámaras legislativas. La filípica del arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, no es asumida en Balcarce 50 como la postura oficial del Papa.

Macri ya sabe que Aguer será reemplazado por Víctor "Tucho" Fernández, rector de la UCA y amigo personal de Francisco. Aguer es un enemigo declarado del Papa y su pasado vinculado a un entramado religioso-financiero no lo convierte en el vocero ideal para defender las posiciones más importantes de la Iglesia y sus fieles.

Pero al margen del sistema de valores presidenciales y de las estadísticas que maneja la Casa Rosada, no se puede soslayar la posición de Francisco respecto al Gobierno para terminar de entender por qué ahora se propone debatir la despenalización del aborto., y que su decisión de no visitar al país ha causado desilusión entre sus propios feligreses y un sector importante de la opinión pública que lo observaba como un protagonista importante de la realidad nacional.

La espalda de Mauricio Macri crujió cuando terminaba su primer partido de paddle en el torneo oficialista Retiro de Chapadmalal. Junto a Patricia Bullrich habían derrotado 6-2 a los ministros Hernán Lombardi y Andrés Ibarra. A Macri ya le empezaba a doler, pero no abandonó la contienda: entraban a la cancha Marcos Peña y Fernando de Andreis, que por esas horas aún protegía a su amigo Valentín Díaz Gilligan. El Presidente jugó disminuido y apretando los dientes, mientras Peña y De Andreis hacían su faena casi como una rutina. Triunfaron 6 a 2, y las bromas siguieron hasta la cena.La situación empeoró a lo largo de la semana y la dolencia se transformó en traición política cuando cenaba en la fiesta de cumpleaños de Mirtha Legrand. El Presidente brindó con una sonrisa forzada, saludó a la Señora de la Televisión y se refugió en la camioneta oficial junto a Juliana Awada y Antonia Macri. Noqueado por el dolor, se tiró sobre el asiento trasero y sin dudar se tomó la frente para atenuar el ramalazo que atacaba la parte baja de su espalda. Juliana, Antonia y su gabinete están muy preocupados por la salud de Macri, que se resiste al reposo médico y a considerar otros deportes que sirvan para bajar la tensión sin causar un daño a su salud presidencial. No se descarta que en la semana, el presidente visite a un médico y sea sometido a sesiones de fisioterapia.

Las preocupaciones de Macri no terminan en su espalda y el Vaticano.Caputo jura que tiene todo en regla y que no es una versión recargada de Díaz Gilligan, el subsecretario general de la Presidencia que renuncio por haber omitido una cuenta offshore en el paraíso fiscal de Andorra.Macri considera que Caputo "es el ministro más importante del gabinete" y hará lo necesario e indispensable para evitar su caída. Sin embargo, esa confianza política tiene una encerrona jurídica: para apuntalar su defensa, Caputo tiene que dar un nombre. Y si lo da: podría violar el secreto fiscal. Macri aún no definió el próximo paso, pero ordenó que se informará sobre todos los detalles del caso a la Oficina Anticorrupción (OA). Laura Alonso aún no está muy convencida y espera información clave desde Nueva York.