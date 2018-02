La ficción del estado

El hombre casado odia las vacaciones. No le gusta estar sin hacer nada, que es el concepto mismo de vacaciones. Para el hombre casado estar sin hacer nada es el infierno. Los chicos están de vacaciones, rompiendo los kinotos, hay que llevarlos a la pileta. El aire acondicionado arregla un poco las cosas, pero cuando llegue la factura de la luz el hombre casado se arrodillará para llorar durante una semana entera.

Gamerro piensa en una idea bastante común en la carrera de Letras: la manera en la que la Argentina se construye discursivamente antes de percibirla incluso en la realidad. La Pampa, el gaucho, el indio, lo “argentino”, dice Gamerro, recuerda el hombre casado, son construcciones discursivas anteriores a la experiencia directa. Es por eso, piensa el hombre casado, que en la Argentina el fantástico prende tanto: porque se propone como una alternativa, no a la realidad real, sino a la realidad construida desde el estado, que nada tiene que ver con la realidad. No hay tal realidad. No se encuentra en ninguna parte. No hay hechos sino hombres casados que leen el diario o miran los noticieros y creen en esa realidad con más fuerza que la otra, la que ellos mismos perciben.