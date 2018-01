¿Tiene derecho una sociedad a ser corrupta?

El siguiente diálogo se dio con un importante funcionario del Gobierno que antes trabajó en un holding multinacional en Brasil:

—No, allá todos los funcionarios eran corruptos. Todos.

Las últimas encuestas de Transparencia Internacional y de Latinobarómetro coinciden en quea fuego entre ellos. Según Latinobarómetro, el 25% dice que conoció un acto de corrupción en el último año. Y el 34% acepta que cierta corrupción es justificable. Los brasileños encabezan casi todas las mediciones entre los que creen que sus políticos y empresarios son corruptos. Corrupción “legal”. Hay una duda que me sigue desde aquel diálogo con el funcionario macrista. Es la pregunta del título de esta columna. Si las leyes representan el conjunto de normas que reflejan la moral media de una sociedad en determinado momento (“el común consentimiento”, según Aristóteles), ¿las leyes que rigen en Brasil sobre las relaciones entre políticos y privados reflejan los hábitos y costumbres de esa sociedad? La vox populi y las condenas muestran que no: la ley va por un lado, y la realidad, por otro.

Para ser provocativo, se podría preguntar si esas leyes no deberían en cambio reflejar y ordenar la realidad, intervenir para regular coimas, niveles de comisiones, etc.

Los analistas brasileños dicen que entre políticos, e incluso en el establishment (donde predomina el antilulismo), se piensa que si la Justicia no se “autolimita” lo, porque no habría nadie que haya participado en la vida políticoempresarial libre de culpa.

Por eso, hay una primera y rápida respuesta para la pregunta. La respuesta literal es que no. Las sociedades se dieron leyes que impiden, por ejemplo, que quien más comisiones pague a un funcionario tenga más chances de ganar una licitación. O que, ante una infracción, el policía dicte la coima a pagar para evitar la multa. Por no estar a derecho, ya fueron detenidas más de 280 personas en el marco del Lava Jato

Pero. Aristóteles también las consideraba “muros espirituales de una comunidad”: pretenden moderar la realidad real para generar una realidad mejorada. Representan la aspiración de una sociedad a imaginarse mejor de lo que es, aunque la medida de esa superación siempre es delicada. La corrupción política y social es habitual. Si las leyes debieran reflejar la moral media de una sociedad, ¿habría que legalizar la corrupción? Sería un triste retroceso. Imagínense si nuevas leyes penaran con la cárcel a quien insultara a otro en una discusión callejera o a quien no cediera el asiento a un anciano. Sería una aspiración genuina que las personas no se insulten o sean humanitarias con aquellos a quienes les cuesta estar de pie, pero dictar hoy esa penalidad estaría por encima del estándar medio de la sociedad.

(como la menemista antes) no estaba oculta. Los repentinos crecimientos patrimoniales de muchos de sus altos funcionarios estaban a la vista y eran publicados, no por la mayoría pero sí por distintos medios y periodistas. Los empresarios que debían lidiar con ellos sabían que no eran excepcionales los pedidos de dinero para acelerar trámites o conseguir negocios. Los jueces recibían denuncias, solo que no todos elegían actuar.